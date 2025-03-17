«Сломал собаке психику»: москвич начал мстить волонтеру за спасение замученного пса

Волонтер Мария спасла в Москве истерзанного соседского пса, чем вызвала гнев его хозяина. Мужчина угрожает зоозащитнице и требует вернуть собаку и деньги.

«Все началось в 2023 году. Летом соседи начали писать сообщения о том, что постоянно видят собаку, которая то закрыта в кладовке, то в подвале. Она по виду бездомная, но почему-то ломится в подъезд или находится в подъезде. Позже выяснилось, что это собака Михаила», — рассказала волонтер Мария в беседе с 360.ru.

Как объяснял владелец пса, у него дома есть еще бойцовская собака, и, поскольку животные не ладили, одного из них он закрывал.

«Соседи знали, что я волонтер, попросили пообщаться с Михаилом», — пояснила зоозащитница.

«Сломал собаке психику»: москвич издевался над псом

Когда в очередной раз Михаил тащил собаку в кладовку, Мария с одной из соседок вышли с ним поговорить. Они обнаружили, что пес истощен, а на шее у него кровавая рана. Женщины начали уговаривать Михаила отвезти животное в больницу.

«Собака скулила, она откровенно боялась. Потом Михаил сказал, что он не может принять решение. Я позвонила его бабушке, она сказала забрать собаку. Мы ее чудом спасли. После чего бабушка рассказала мне обо всем этом ужасе, что Михаил творил с собакой, как он над ней издевался, как он ее бил, то есть просто сломал собаке психику», — добавила Мария.

Пенсионерка попросила собаку не отдавать и написала отказное письмо. После лечения собаку передали в муниципальный приют.