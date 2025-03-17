«Сломал собаке психику»: москвич начал мстить волонтеру за спасение замученного пса
Волонтер Мария спасла в Москве истерзанного соседского пса, чем вызвала гнев его хозяина. Мужчина угрожает зоозащитнице и требует вернуть собаку и деньги.
«Все началось в 2023 году. Летом соседи начали писать сообщения о том, что постоянно видят собаку, которая то закрыта в кладовке, то в подвале. Она по виду бездомная, но почему-то ломится в подъезд или находится в подъезде. Позже выяснилось, что это собака Михаила», — рассказала волонтер Мария в беседе с 360.ru.
Как объяснял владелец пса, у него дома есть еще бойцовская собака, и, поскольку животные не ладили, одного из них он закрывал.
«Соседи знали, что я волонтер, попросили пообщаться с Михаилом», — пояснила зоозащитница.
«Сломал собаке психику»: москвич издевался над псом
Когда в очередной раз Михаил тащил собаку в кладовку, Мария с одной из соседок вышли с ним поговорить. Они обнаружили, что пес истощен, а на шее у него кровавая рана. Женщины начали уговаривать Михаила отвезти животное в больницу.
«Собака скулила, она откровенно боялась. Потом Михаил сказал, что он не может принять решение. Я позвонила его бабушке, она сказала забрать собаку. Мы ее чудом спасли. После чего бабушка рассказала мне обо всем этом ужасе, что Михаил творил с собакой, как он над ней издевался, как он ее бил, то есть просто сломал собаке психику», — добавила Мария.
Пенсионерка попросила собаку не отдавать и написала отказное письмо. После лечения собаку передали в муниципальный приют.
Дальше мы занимались собакой в приюте, и где-то в феврале 2024 года Михаил вдруг вспомнил, что он любит собаку и хочет ее обратно, но ему отказали в визите, потому что кинолог сказал, что собаке его нельзя видеть, иначе у нее будет стресс, она перестанет нам доверять.
Мария
Но, несмотря на запрет, Михаил пришел к приюту, пробрался на территорию, начал искать Марию и собаку, устроил драку. Мужчину выгнали и вызвали наряд полиции. После этого хозяин пса начал писать в адрес зоозащитницы угрозы, испытывать стены в ее подъезде.
«Он расклеил мои фотографии с предложением интим-услуг. <… > Потом он угрожал сжечь приют», — сообщила собеседница 360.ru.
Затем мужчина узнал, что Мария живет в его ЖК, и стал с другом ломиться к ней домой. Потом он переключился, нашел адрес родителей и принялся портить стены в их подъезде. Параллельно он писал в чате дома о том, что убьет ее, сообщила собеседница 360.ru.
Во время январских праздников, по словам Марии, Михаил взорвал петарду у подъезда ее родителей.
«Около двери квартиры родителей он распылил какие-то газовые баллончики, они чем-то облили дверь, потому что мама, когда снимала всякие листовки, у нее пошел химический ожог по рукам», — добавила Мария.
После этого в одной из записок хозяин пса стал настаивать, что волонтер якобы должна ему 150 тысяч рублей. И устроил еще один взрыв.
«Очень сложно сказать, чего он добивается», — отметила зоозащитница.
Безнаказанность собачника-садиста
По мнению волонтера, у Михаила, как у маленького ребенка, начался бзик и возникло желание отомстить, потому что никто не поступает так, как хочется ему. Из-за безнаказанности, предположила зоозащитница, хозяин пса продолжает портить жизнь окружающим.
Последний раз он уже писал про деньги: «Она взяла 150 тысяч». Он так оценил, видимо, оценил стоимость собаки. Плюс, может быть, то, что бабушка переводила на лечение пса первое время.
Мария
В полиции мужчине объясняли, что переводила деньги бабушка и она может написать заявление, просить вернуть средства.
«Бабушка написала мне, что претензий у нее нет, она переводила на собаку, за которой хотела ухаживать», — сказала зоозащитница.
Мария предположила, что Михаил раньше издевался над собакой, а теперь переключился на нее. Волонтер написала уже несколько заявлений в полицию и прокуратуру. Правоохранители возбудили уголовное дело, но пока никаких продвижений по нему нет.