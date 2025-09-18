Живет в страхе. Хабаровский живодер с прошлым убийцы выбрал очередную жертву

Житель Хабаровска жестоко избил 48-летнюю женщину. Он напал на нее уже во второй раз и теперь пострадавшая опасается за свою жизнь, сообщил 360.ru ее родственник.

По словам собеседника редакции, в последний раз агрессор напал на его родственницу прямо у подъезда, избил возле дома, а позже подстерег у гаражей и снова нанес несколько ударов. В результате женщина оказалась в больнице с переломом ноги, она ждет операцию.

Тот же мужчина сломал ей нос два месяца назад. Женщина обращалась в полицию, но до настоящего момента задержать агрессора не удавалось.

Теперь же полиция установила личность преступника. Им оказался 42-летний мужчина, ранее судимый за угрозы убийством и насилие в отношении представителя власти.

Фигурант дела заявил, что знал потерпевшую около года. По его словам, они вместе проводили время.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы. Однако вместо ареста мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

