В Подольске мужчина избил трубой знакомую, пытал утюгом и обокрал

Житель Подольска обокрал знакомую, избил ее трубой и прижег утюгом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Московской области.

По данным ведомства, 24 августа обвиняемый пришел в квартиру женщины, которой обещал сделать ремонт. Затем потребовал у нее деньги — та отказала.

«Обвиняемый, преградив выход из квартиры, стал избивать потерпевшую трубой, а после, взяв утюг-парогенератор, раскаленной частью прижег правое бедро женщины», — рассказали в СК.

Соседи услышали крики потерпевшей и вызвали правоохранителей. Мужчина попытался скрыться с места преступления, прихватив шкатулку с украшениями жертвы. Злоумышленника задержали.

Следователи предъявили мужчине обвинение по статьям о незаконном лишении свободы с применением насилия и разбое. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Соседи рассказали 360.ru, что потерпевшая ранее зарезала мужа.

«Выпивает она, выпивала с мужем вместе. Но она работала, не какая-нибудь там алкашка. <…> Она его зарезала», — отметили жильцы.

По их словам, у женщины есть сын, но он живет отдельно от матери.

