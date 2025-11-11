«Живет и не жалуется». Обнинский медиаменеджер ответил на обвинения о крокодиле в клетке

В Обнинске разгорается скандал вокруг местной телекомпании, руководитель которой уже двадцать лет прячет живого крокодила. Глава медиахолдинга Альберт Айрапетян в беседе с 360.ru признал, что содержит рептилию и раскрыл подробности ситуации.

Активисты утверждали, что крокодила заперли в тесном помещении площадью около четырех квадратных метров, без фильтров, ультрафиолетовых ламп и отопления. Воду рептилии не меняли, двигаться на столь малом пространстве она не может.

Как выяснилось, экзотического питомца главе холдинга подарили около 20 лет назад. По словам медиаменеджера, животному ничего не угрожает.

«Крокодил живет у меня уже лет двадцать. Подарили когда-то, вырос — и куда теперь девать? Живет себе спокойно, вроде не жалуется. Если бы условия были плохие, столько бы не прожил», — заявил Айрапетян.

Директор телеканала объяснил, что сначала крокодила держали в аквариуме. Затем питомцу выделили «две огромные комнаты, отдельно, за двумя замками»

«Был маленький, 10 сантиметров. Вырос. А куда девать? Ну, растет крокодил, не убивать же его», — добавил глава медиахолдинга.

При этом директор признал, что в помещении нет фильтров для воды, но оправдал это тем, что «в природе крокодилы тоже не живут в чистой воде».

