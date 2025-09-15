Крокодил откусил голову пожилому купальщику в Малайзии

В Малайзии крокодил напал на пожилого мужчину, купающегося у причала. Хищник откусил ему голову, сообщило издание The Borneo Post.

Крокодил напал на 80-летнего Туаха Ламата 10 сентября. Мужчина купался в реке недалеко от своего дома в районе Трусан, штат Саравак. Когда он не вернулся, его родственники обратились в полицию.

Спасатели в ходе поисков нашли голову Ламата примерно в 500 метрах от того места, где его видели в последний раз. Родственники подтвердили, что это именно он.

По словам начальника полиции Лаваса подполковника полиции Лионга Тиндана, они отправят голову мужчины на экспертизу. Поиск оставшихся частей тела погибшего продолжаются.

Ранее в Колумбии полицейские задержали наркоторговца Робинсона Арройо, заподозрив, что он скармливает своих жертв крокодилу. Хищника у него изъяли до задержания.