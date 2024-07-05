Жительница Таиланда помогла застрявшей в аэропорту россиянке купить билет домой

Россиянка Юлия, девять дней прожившая в аэропорту Бангкока, устроилась уборщицей, чтобы подзаработать, и спала на креслах. Об этом рассказала 360.ru женщина, представившаяся Анастасией, около года живущая в Паттайе.

Она уточнила, что встретилась с Юлией в курилке и та попросила у нее 30 бат (около 70 рублей). Затем они снова увиделись. Россиянка рассказала свою историю, и Анастасия связалась с женщиной, которая помогает людям в таких ситуациях. Сегодня средства на билет наконец нашлись.

«Она была безумно рада, благодарила, сказала, что обязательно сообщит, как приедет, вернется», — заявила Анастасия.

История бывшего дознавателя краснодарского главка МВД, больше недели прожившей в аэропорту Бангкока из-за просроченного загранпаспорта и невозможности поменять деньги, стала известна вчера.

Мать женщины в беседе с 360.ru отметила, что после увольнения дочь нигде не работала, но набрала много кредитов. Она не сообщала о том, что с февраля живет в Таиланде.