Сегодня 16:24 Погрязшая в долгах россиянка застряла в Бангкоке. Женщина живет в аэропорту уже 9 дней Мать застрявшей в аэропорту Бангкока россиянки рассказала о кредитах дочери 1 0 24 Эксклюзив

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Бывший дознаватель краснодарского главка МВД вот уже девять дней живет в аэропорту Бангкока. Ее загранпаспорт просрочен и нет телефона. Купить билет домой она не может, рассказала в беседе с 360.ru женщина, знакомая с ситуацией.

Деньги есть, но нет телефона Оказавшуюся в таком непростом положении россиянку зовут Юлия. Ей 40 лет. О своей бедственной ситуации она рассказала сотруднице аэропорта, попросив 200 бат, пояснила собеседница 360.ru, представившаяся Светланой.

Фото: Chaiwat Subprasom / Global Look Press

Оказалось, что в Таиланд жительница Краснодара прилетела четыре месяца назад. На шестом этаже аэропорта Бангкока живет уже девять дней. Говорит, что у нее есть деньги на российских банковских картах, но снять их женщина не может, потому что здесь они не работают. Решить вопрос с наличкой можно было бы с помощью телефона, но его у Юлии нет. Что с ним случилось — отдельный вопрос. «Когда есть телефон, [снять наличные] — вообще не проблема. С телефона делается все. Без него ты ничего не можешь делать», — подчеркнула Светлана.

Фото: Peerapon Boonyakiat / Global Look Press

По ее словам, получить баты в Таиланде легко и без банковской карты, для этого нужно обратиться в сервис по обмену. Человек может назвать номер банкомата, на который после рублевого перевода ему вышлют тайские баты. Все это занимает три-пять минут, подчеркнула Светлана, но это реально сделать, только если у тебя есть смартфон, чтобы связаться с сервисом, сделать перевод и потом получить код для снятия средств. «Мы не знаем, что у нее случилось с телефоном — потеряла она его, утопила или его украли. Не знаем. Телефона нет», — добавила собеседница 360.ru.

Фото: Adisorn Chabsungnoen / Global Look Press

«Я вообще в шоке, если честно» Мать Юлии сейчас находится в Краснодаре. Интернетом пенсионерка не пользуется и о ЧП с дочерью узнала не из новостей, а от знакомых. В беседе с 360.ru женщина призналась, что очень хотела бы помочь Юлии, но как это сделать — не понимает. Да и в целом вся эта ситуация сильно шокировала женщину. «Понимаете, я в Краснодаре, а как ей помочь, если у нее закончился паспорт? Я вообще в шоке, если честно. Мне все звонят, а я не могу ничего сделать», — посетовала пенсионерка.

Фото: Matt Hunt / Global Look Press

По словам матери, дома Юлии нет уже с февраля. О своем отъезде в Таиланд она ничего не говорила. Что произойдет такая ситуация, мягко говоря, никто не ожидал. «Раньше она работала дознавателем в полиции Краснодаре. Четыре года назад уволилась и не работает. Кредитов очень много, банки меня уже задолбали», — призналась собеседница 360.ru. Семьи и детей у Юлии нет, добавила она, еще раз подчеркнув, что происходящее очень огорчило ее.

Как так можно было! Ведь немаленькая девочка, 40 лет уже. Мать Юлии

Консульство уже сделало все, что могло Известно, что Юлия уже обращалась в российское консульство. Там ей выдали свидетельство на возвращение, отметила Светлана. Ни на что большее, по ее словам, женщина может не рассчитывать.

«Все, чем консульство могло помочь, оно уже сделало. Но ни деньгами, ни билетом оно помочь не может. Документы уже у нее на руках. Еще 26 июня она это свидетельство на возвращение получила. Только вылететь не смогла», — добавила она.

Фото: Urdee Image / Global Look Press

Светлана отметила, что сегодня Юлию пытался найти сотрудник аэропорта. Он обошел шестой и четвертый этажи, но женщину не обнаружил. Где она находится сейчас, неизвестно, заключила собеседница 360.ru.