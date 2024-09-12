Жительница Стерлитамака зверски избила ребенка на улице

В Стерлитамаке начали проверку после видео с избиением ребенка на улице

В Стерлитамаке женщина набросилась на своего ребенка в центре города и избила его. Издевательства матери попали на видео, кадры которого появились в распоряжении 360.ru.

Женщина била мальчика наотмашь и истерически кричала: «Куда убежал без меня!» Во время избиения он рыдал.

Очевидцы, мнение которых привел Telegram-канал «112», заверили, что до этого семья спокойно гуляла на улице. Причиной такого поведения матери они назвали неподобающее поведение ребенка — якобы он начал баловаться.

Внимание на видео с избиением обратили в полиции. В отделе информации и общественных связей МВД по Башкирии 360.ru заявили, что уже назначили проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Похожее ЧП произошло в Англии. Бывший нападающий «Арсенала» Кирнан Хьюз-Мейсон избил двухлетнего ребенка своей девушки. Суд признал его виновным и поговорил к 14 годам тюрьмы.