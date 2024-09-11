Экс-нападающий «Арсенала» избил ребенка своей девушки

Экс-нападающего «Арсенала» осудили на 14 лет за нападение на двухлетнюю девочку

Бывшего футболиста Кирнан Хьюз-Мейсона, занимавшего в академии лондонского «Арсенала», получил 14 лет тюрьмы за нападение на двухлетнюю девочку. Приговор вынес королевский суд города Базилдон, сообщил «Би-би-си» .

Преступление произошло в январе 2020 года. Хьюз-Мейсон вызвал скорую помощь, сообщив, что двухлетняя дочка его девушки получила травмы при падении на кукольный домик. Врачей в больнице насторожил характер травм.

У девочки обнаружили 17 травм на ногах, спине, лице и груди. Она находилась в коме в течение двух недель из-за черепно-мозговых травм. В ходе расследования выяснилось, что игрок признавался своим друзьям, что девочка «действовала ему на нервы» и он «хотел ее ударить».

Суд приговорил 32-летнего мужчину к 14 годам тюремного заключения, признав его виновным в жестоком обращении с детьми.