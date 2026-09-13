Жительница Нового Уренгоя родила третьего ребенка на борту самолета

Жительница Нового Уренгоя родила мальчика во время возвращения из отпуска в Красноярске. Схватки у 30-летней женщины начались прямо на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первую помощь пассажирке оказали бортпроводники. Экипаж сразу предупредил аэропорт назначения, поэтому после приземления самолет уже встречали медики.

К роженице поднялись фельдшер аэропорта Светлана Трапезникова и сотрудники новоуренгойской станции скорой помощи Вера Вилкова и Орхан Садиков.

После осмотра специалисты решили не терять время на дорогу и принять роды прямо на борту. Прямо в самолете на свет появился мальчик ростом 51 сантиметр и весом 2,98 килограмма.

Мать и ребенка госпитализировали в родильный дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Новорожденный стал третьим ребенком в семье.

Ранее военный фельдшер Адэль Эралиева приняла роды на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Красноярск. На высоте около 10 тысяч метров у пассажирки родились близнецы — девочка и мальчик.