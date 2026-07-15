Военный фельдшер помогла родиться близнецам на борту самолета

Военный фельдшер Адэль Эралиева помогла пассажирке родить близнецов во время рейса из Санкт-Петербурга в Красноярск. Девочка и мальчик появились на свет на высоте около 10 тысяч метров, сообщила газета «Эвенкийская жизнь» .

Эралиева родом из Туры и в начале июля летела в отпуск на малую родину. На втором часу полета у сидевшей рядом беременной пассажирки начались схватки и отошли воды.

После объявления по салону на помощь откликнулся врач, однако он оказался стоматологом и не имел опыта в акушерстве. Фельдшер недавно окончила медицинское учебное заведение, но ей пришлось самостоятельно принимать роды без полноценного оборудования.

Сначала родилась девочка. С мальчиком возникли сложности: он находился в тазовом предлежании и не сразу занял правильное положение. Эралиева осторожно подтолкнула ребенка, после чего он самостоятельно перевернулся и появился на свет.

Мать с близнецами укутали в пледы авиакомпании и оставили рядом до посадки. После приземления женщину и детей у трапа встретила бригада скорой помощи, медики забрали их для обследования и наблюдения.

Ранее роды у пассажирки принял экипаж итальянских авиалиний во время рейса из Сенегала. Ребенок родился на два месяца раньше срока.