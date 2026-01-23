Жительница Москвы пожаловалась на приставания украинского сталкера

Жительница Москвы пожаловалась на сталкера, который называет себя украинцем и уже три года ее преследует. Ее историю рассказал телеграм-канал Mash .

Женщина познакомилась с мужчиной, который старше ее на 10 лет, в 2022 году. Отношения у них не сложились, но мужчина не оставил ее в покое.

С тех пор он постоянно появляется у нее в подъезде, а однажды, забыв закрыть дверь в квартиру, женщина вернулась и обнаружила, что мужчина бреется ее станками. При этом полиция долго не реагировала на жалобы.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за назойливое преследование. Идею поддержала адвокат Анастасия Шардакова, которая рассказала, что сейчас привлечь сталкера к ответственности можно, только если он причинит физический вред своей жертве, например побьет ее.