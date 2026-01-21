Адвокат Шардакова поддержала идею с наказанием за преследование

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой о введении штрафов за навязчивое преследование. В беседе с « ФедералПресс » идею прокомментировала адвокат из Перми Анастасия Шардакова.

По ее словам, введение наказания за сталкинг — необходимая мера. Сейчас привлечь преследователя к ответственности можно только за нарушение норм КоАП или Уголовного кодекса, например по статье «Побои».

«А вот за ночные многочисленные звонки привлечь не получится, или если человек ходит за другим по пятам», — объяснила эксперт.

Шардакова также предложила ввести охранные ордера, запрещающие сталкеру приближаться к жертве и предусматривающие ответственность за нарушение запрета.