Жительница хутора на Кубани пожаловалась на живодера, вешающего собак и кошек

Жительница Краснодарского края нашла собственную собаку возле супермаркета «Магнит» в соседнем селе с тяжелыми травмами. В произошедшем она винит живодера, живущего в подсобке магазина. Подробности происшествия она рассказала 360.ru.

По ее словам, пес сбежал 25 декабря, испугавшись петард. Через несколько дней питомца удалось разыскать с тяжелыми травмами. В ветеринарной клинике диагностировали черепно-мозговую травму и отеки. Копия справки есть в распоряжении 360.ru.

«Есть фотографии места происшествия, есть кровь собаки, есть следы лап, собака с проломленным черепом. Есть камера, как он туда его тащил — на „Магните“ была. Он его бил, представляете, не жалея, молотком, несколько раз! Собака каким-то чудом выжила. Он думал, убил. Собака, видимо, была без сознания. Оставил его в этой котельной и ушел пить», — рассказала женщина.

Она добавила, что местные жители не раз находили у магазина мертвых кошек и собак, однако им говорили, что животных переехало автомобилем, хотя автодороги рядом нет. Полицейские нашли молоток, которым били собаку, и свидетельницу, спасшую другого пса от повешения. Однако, как заявила женщина, ситуацию усложняет дружба владельца магазина с местным участковым, который и не дает хода делу.

По словам собеседницы 360.ru, предполагаемый живодер ранее судим и спаивает подростков — например, предложил 17-летнему местному жителю выпить с ним водки.

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