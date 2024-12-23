Жильцы ЖК в Петербурге обвинили соседа в живодерском отношении к собственному псу

Жильцы ЖК в Петербурге сняли на видео, как их сосед издевается над своей собакой

Жильцы ЖК Pulse Premier в Невском районе Санкт-Петербурга пожаловались, что их сосед регулярно избивает во дворе свою собаку. Подробностями происходящего несколько человек поделились в беседе 360.ru.

На кадрах, предоставленных 360.ru, видно, как мужчина, выгуливая своего питомца в вечернее время во дворе одного из домов на Дальневосточном проспекте несколько раз пинает его ногой. Пес в ужасе сжимается в комок, ожидая новых ударов.

Соседи подчеркивают, что это — далеко не первый случай, когда этот человек так поступает с собакой.

«Мужчину, избивающего пса, видели несколько раз. Соседи тоже говорят, что видели это в разные дни», — рассказала одна из местных жителей.

В домовом чате местные жители также делятся негодованием по поводу жестокого обращения с животным. Некоторые даже предложили избивающему собаку мужчине отдать ее другим владельцам.

«Мы все видим, что вы не справляетесь со своими эмоциями и агрессией в отношении собаки. Неважно, виновата она в этом (по-вашему мнению), или так вы выплескиваете свои проблемы. Но собаку лучше отдать в другие руки», — возмущаются люди.

Жильцы уже подали электронное заявление в полицию и собираются предать ситуацию максимальной огласке, обратившись в зоозащитные организации.

Ранее в лесополосе в Химках мужчина зарезал пятимесячного щенка. Против живодера возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.