Жительница Белгородской области получила травму спины при атаке ВСУ | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 06:04 Жительница Белгородской области получила травму спины при атаке ВСУ Губернатор Гладков: силы ПВО поразили несколько целей на подлете к Белгороду РИА «Новости»

Читать 360 в

В Белгородской области утром 14 мая сработала система ПВО. Военные ликвидировали несколько воздушных целей. Пострадала одна мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — объявил он.

Реклама

Одну женщину госпитализировали из-за осколочного ранения позвоночника. Губернатор сообщил, что осколки задели ей спинной мозг.

В Белгороде повреждения получили девять многоквартирных и три частных дома, а также шесть авто, здание школы и коммерческий объект. Гладков сообщил, что пострадала линия электропередачи. Аварийные службы подключат питание от резервных линий. На территории Белгородского района повредили кровлю дома и машину.

В Курской области 13 мая погибла местная жительница. Дронами атаковали транспорт в Глушковском районе.