Жителям Киржачского района из зоны ЧС назначили выплаты

Жителям Киржачского района из зоны ЧС выплатят по 10 тысяч рублей

Жители 10 населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района, пострадавшие при взрывах на территории военной части, получат по 10 тысяч рублей из-за введенного режима чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщила глава района Елена Карпова.

Выплаты направят гражданам, проживающим в поселках Барсово, Мирный, Першино и Дубки, в деревнях Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи и Илейкино, на участке Мележи, в СНТ «Звездный» и «Лужки».

Для получения финансовой поддержки необходимо направить заявление в администрацию района до 22 мая.

В минувшую среду во Владимирской области на территории воинской части вспыхнул пожар, что привело к взрыву хранящихся там боеприпасов. ЧП произошло из-за несоблюдения правил безопасности.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Власти области приняли решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.