Детонация снарядов во Владимирской области почти прекратилась

Детонация на складах в Киржачском районе Владимирской области постепенно завершается, требуется оценка последствий. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Детонация на складах постепенно завершается, требуется оценка последствий и проведение обследований. Школы и другие образовательные учреждения сегодня не работают в районе», — написал Авдеев.

Также 23 апреля не работают ряд предприятий, зону ЧС будет ограничат пределами конкретных населённых пунктов.

«Часть дорог в Киржачском районе закрыты: от деревни Песьяне до деревни Аленино, от города Киржач, улицы Добровольского до деревни Илейкино, Киржач — Дубки», — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что эпицентр взрывов на территории воинской части во Владимирской области обследуют квадрокоптерами. Очевидцы рассказали, как в небо поднялся столб дыма.