Жителя Санкт-Петербурга задержали за финансирование экстремизма

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в финансировании экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, мужчина по собственной воле переводил деньги Фонду борьбы с коррупцией*. Против него возбудили уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

ФСБ также опубликовала видео его задержания.

В марте в Ленинградской области задержали другого сторонника экстремистов. Его обвинили в переводе денег в помощь украинской армии, а также модерации проукраинских и оппозиционных ресурсов. Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

* Запрещенная в России экстремистская организация, включенная в реестр НКО — иностранных агентов.