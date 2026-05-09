Жителя Оренбуржья стали узнавать на улицах после попытки нападения на губернатора Паслера

Жителя Оренбургской области Серика Таспакова стали узнавать на улицах после попытки прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на первомайском митинге в Екатеринбурге. Об этом он рассказал Ura.ru .

По словам Таспакова, после происшествия к нему стали подходить на улицах незнакомые люди. С мужчиной здороваются и выражают поддержку. Он также рассказал, что руководитель с пониманием отнесся к случившемуся и дал несколько выходных.

На улице Репина в Екатеринбурге 1 мая Таспаков попытался агрессивно приблизиться к Паслеру, после чего его задержали. В это время мужчина нецензурно выражался, и на него составили протокол о мелком хулиганстве.

«В Екатеринбург он приехал, чтобы „одним днем решить важный личный вопрос“. Какой именно — раскрывать не стал», — добавили журналисты.

Сам губернатор заявил, что не увидел в действиях задержанного угрозы своему здоровью. Паслер также поручил предоставить мужчине юридическую помощь.

