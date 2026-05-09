Калининградец напал с ножом на таксиста, забрал деньги и угнал машину

В Калининградской области задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси и угоне машины. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в Багратионовске 56-летний таксист обратился в полицию, сообщив, что стал жертвой нападения. По предварительной информации, подозреваемый во время поездки начал угрожать ножом водителю и требовать деньги.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший передал нападавшему 2500 рублей. Злоумышленник настоял на том, чтобы водитель покинул транспортное средство, после чего сел за руль и уехал в сторону города Калининграда», — уточнили в МВД.

Угнанную машину нашли брошенной во дворе одного из домов. Нападавшего задержали и отправили под стражу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое. Свою вину он полностью признал. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Кроме того, он стал фигурантом дела об угоне автомобиля. Деньги, которые он похитил, вернут владельцу.

Ранее в Калмыкии задержали местного жителя, ударившего ножом священника.