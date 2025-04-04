Жителя Кирова отправили на принудительные работы за избиение дворника-подростка

Подросток вместе со своим коллегой убирал тротуар с помощью ветродуя и создавал шум под окнами квартиры Рамина. Ахметов не смог справиться с таким «звуковым испытанием» и набросился на дворника.

У Ахмедова уже была судимость за разбой, и это стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. В результате суд приговорил подсудимого-рецидивиста к восьми месяцам лишения свободы. Кроме того, Рамину придется выплатить дворнику компенсацию в размере пятидесяти тысяч рублей.

В качестве альтернативы суд применил положение о назначении принудительных работ на тот же срок с удержанием части заработка в пользу государства из заработной платы подсудимого, сообщила прокуратура региона.

Ранее в Липецке трое подвыпивших молодых людей избили дворника, сделавшего им замечание. Пострадавшего госпитализировали, подозреваемых задержали и доставили в отдел.