Пьяные молодые люди избили дворника в Липецке из-за замечания

По словам очевидца Сергея, участниками конфликта стали два молодых парня и девушка. Он затруднился ответить, местные ли они.

«Он [пострадавший] сделал им замечание, потому что они сидели на детской площадке и плевали, потому что они уже подвыпившие были. После этого на него один из парней напал», — рассказал собеседник 360.ru.

В УМВД Липецкой области сообщили, что полицейские установили участников, свидетелей и очевидцев конфликта. Троих подозреваемых удалось задержать и доставить в отдел. Всем они ровесники, им по 21 году. Живут в Липецкой и Тамбовской областях. Пострадавшего дворника госпитализировали.

Ранее толпа подростков в Челябинске устроила массовую драку.