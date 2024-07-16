Пьяные молодые люди избили дворника в Липецке из-за замечания
Полиция задержала молодых людей, избивших дворника в Липецке
В Липецке трое подвыпивших молодых людей избили дворника, сделавшего им замечание. Подробности случившегося в комментарии 360.ru рассказали очевидцы.
По словам очевидца Сергея, участниками конфликта стали два молодых парня и девушка. Он затруднился ответить, местные ли они.
«Он [пострадавший] сделал им замечание, потому что они сидели на детской площадке и плевали, потому что они уже подвыпившие были. После этого на него один из парней напал», — рассказал собеседник 360.ru.
В УМВД Липецкой области сообщили, что полицейские установили участников, свидетелей и очевидцев конфликта. Троих подозреваемых удалось задержать и доставить в отдел. Всем они ровесники, им по 21 году. Живут в Липецкой и Тамбовской областях. Пострадавшего дворника госпитализировали.
Ранее толпа подростков в Челябинске устроила массовую драку.