Жители ЖК в Люберцах поскандалили из-за конфликта детей с ножами

Родители жилого комплекса в Люберцах устроили разборки из-за конфликта детей, в ходе которого двое мальчиков вынесли из дома столовые ножи и начали угрожать своим противникам. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшей четырехлетней девочки.

По ее словам, несовершеннолетние хулиганы напали на дочь и ее десятилетнюю подругу. Когда женщина пришла разбираться, то поймала мальчиков со столовыми ножами.

«Дети пояснили, что этими ножами они тыкали в малышей и угрожали детям постарше. Ножи я изъяла», — пояснила собеседница 360.ru.

Она добавила, что вызвала на беседу матерей двух мальчиков, которые вину своих сыновей не признали, несмотря на присоединившихся к разговору детей, которые пожаловались на хулиганов.

Они пояснили, что мальчики постоянно дерутся и стреляли из пистолета с пистонами, пугая домашнего пуделя, которого вывели на прогулку.

«Матери настойчиво говорили, что их дети не могли так поступать. После чего одна из них написала заявление на меня за избиение сына», — подчеркнула местная жительница.

Мать девочки добавила, что на встрече с инспектором по делам несовершеннолетних напишет встречное заявление для проведения проверки.

В конце марта конфликт между подростками в Люберцах привел к стрельбе из сигнального пистолета. В результате противостояния ожог лба получил один из участников драки. Подмосковные следователи завели уголовное дело о хулиганстве.