Подростку выстрелили в лоб во время драки в Люберцах

СК: в Люберцах подростку в драке выстрелили в голову из сигнального пистолета

В Люберцах во время драки подростку выстрелили в голову из сигнального пистолета. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной информации, вечером 21 марта на улице Карла Либкнехта произошла драка между несколькими подростками. Один из участников драки достал сигнальный пистолет и выстрелил своему противнику в голову. В результате пострадавшего доставили в больницу с ожогом лба.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что пострадавшему 15 лет. Подравшиеся подростки не были знакомы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ход и результаты расследования дела взяла под контроль Люберецкая городская прокуратура.

Ранее, днем 14 марта, мужчина открыл стрельбу у детского сада в поселке Коммунарка. По предварительной информации, он поругался с матерью своего ребенка.