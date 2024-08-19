Жители Владивостока второй раз за неделю остались без света

Mash: более чем в 160 домах во Владивостоке отключили свет из-за ливня

Жители 163 домов во Владивостоке второй раз за неделю остались без света из-за ливня. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Дожди в регионе не прекращаются уже несколько дней, они вызвали подтопления, отметили журналисты.

«Дороги превратились в реки, автомобили — в лодки, а местные жители в настоящих Китежградцев», — уточнили авторы статьи.

Приморье уже оставалось без света 16 августа из-за масштабной аварии, произошедшей после плановой тренировки по аварийному отключению высоковольтной линии электропередачи. Многие жители региона тогда застряли в электричках, у некоторых вышла из строя бытовая техника. Министерство энергетики края назвало произошедшее случайностью. Полностью вернуть энергоснабжение удалось только в ночь на 18 августа.