Свет вернули в дома Владивостока после масштабного блэкаута в Приморье

Электроснабжение восстановили во Владивостоке после отключения света в Приморье

Ремонтные бригады Владивостокского предприятия электрических сетей (ВЭПС) завершили работу по восстановлению электроснабжения потребителям города после масштабного блэкаута в Приморье. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе обслуживающей организации.

Собеседник агентства уточнил, что информация о завершении работ по восстановлению электроснабжения на 15 улицах города в Telegram-канале ВЭПС стала итогом проведенной работы после масштабного блэкаута.

«Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено», — заявил представитель пресс-службы.

Приморский край остался без света в минувшую пятницу, 16 августа. Обслуживающая регионы Дальнего Востока компания ДРСК заявила, что источником стало технологическое нарушение в работе оборудования Приморской гидроэлектростанции Сибирской генерирующей компании.

Подачу электричества в дома начали восстанавливать еще вчера. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утром в субботу предупредил жителей, что энергетики работали всю ночь и подключили к электроэнергии почти все объекты. Но точечные отключения в регионе сохранились.