Пять громких взрывов прогремели над Ялтой

Ранним утром силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть украинских беспилотников над Севастополем. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — заявил он.

Губернатор также попросил местных жителей не снимать на видео работу ПВО и не публиковать кадры в социальных сетях, доверяя только официальной информации.

Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что не менее пяти громких взрывов прогремели над Ялтой около пяти часов утра. Их было слышно в Гурзуфе, Алупке и Алуште.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Накануне ночью российские военные сбили два украинских дрона над территориями Ростовской и Белгородской областей.