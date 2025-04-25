Жители Стамбула стали ночевать в палатках и машинах после землетрясения

Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди местных жителей. Некоторые семьи бросили свои дома и перебрались в машины и палатки. Об этом сообщил канал CNN Turk.

Из-за страха новых толчков и их последствий жители Стамбула стали ночевать в мечетях, спортзалах, школах, транспортных средствах и установленных в парках палатках. Возвращаться в многоэтажные дома люди боятся.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула днем 23 апреля. За ним последовали свыше 50 афтершоков мощностью до 5,9 балла.

После этого спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш призвал население готовиться к новому природному катаклизму. По его словам, страну вскоре ждет еще одно мощное землетрясение.