Более 50 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Стамбуле

После землетрясения магнитудой 6,2, которое днем 23 апреля произошло в Мраморном море, у берегов Стамбула, зафиксировали свыше 50 афтершоков. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X .

«До 15:12 зафиксировали 51 афтершок, самый сильный из которых составлял 5,9 балла», — написал он.

Турцию призвали готовиться к новому мощному землетрясению, которое может вскоре произойти. По словам спикера парламента страны Нумана Куртулмуша, нация и учреждения должны преодолеть катаклизм с наименьшими потерями.

Уже случившиеся подземные толчки привели к перебоям с доступом в интернет и подачей электроэнергии. В домах местных жителей тряслись стены.

Ранее стало известно, что в Таджикистане случилось землетрясение магнитудой 5,9. Оно разрушило 17 домов. Погиб ребенок.