Жители пострадавшего от БПЛА дома в Красногорске вернулись в квартиры

Жители пострадавшего от удара БПЛА дома в Красногорске вернулись в свои квартиры, а жильцов сгоревшей квартиры отправили в гостиницу. Об этом заявил в Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Волков.

«Жильцов квартиры, пострадавшей в результате пожара, разместили в гостинице, оказываем им всю необходимую помощь. На месте происшествия работают службы и правоохранительные органы», — написал он.

Ранее жители сгоревшей квартиры рассказали в беседе с 360.ru, что пожар полностью уничтожил жилище. Однако из них никто не пострадал — вовремя успели покинуть помещение.

ЧП случилось сегодня ночью. Обломки БПЛА задели последний этаж в доме. Пожар после удара в одной из квартир распространился на площади 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали 100 человек, 30 из которых — дети. Один из местных жителей пострадал, его госпитализировали.