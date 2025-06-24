Пострадавший после атаки БПЛА дом в Красногорске сняли на видео

Появилось видео с домом в Красногорске на улице Народного ополчения, который задели обломки беспилотника. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На них видно, что удар пришелся на последний этаж в углу здания. Эта часть дома получила серьезные повреждения — пострадало остекление и частично разрушились стены.

Глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков в Telegram-канале заявил, что прибыл на место происшествия. Сейчас там работают сотрудники оперативных служб.

«Проводится осмотр здания, устанавливается степень повреждений, оказывается помощь жителям. Ситуация находится под контролем», — написал он.

ЧП случилось этой ночью. После удара загорелась квартира на 17-м этаже, на место оперативно отправились пожарные. Огонь разгорелся на площади 20 квадратных метров.

Из дома эвакуировали 100 человек, 30 из которых — дети. Один из жителей пострадал — получил осколочные раны ноги и руки, его госпитализировали.