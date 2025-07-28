Жители обрушившегося в Астрахани дома получат компенсации

Компенсации выплатят жителям обрушившегося многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Он отметил, что единовременные выплаты в размере 15,5 тысячи рублей жильцы начнут получать с 29 июля.

«При полной утрате имущества собственники получат 156 тысяч рублей, при частичной — по 78 тысяч рублей», — объяснил губернатор.

Бабушкин добавил, что после обследования помещений жильцам квартир помогут вывезти уцелевшее имущество. Для этого предоставят технику и рабочих.

По данным МЧС, для координации действий спасателей и обследования на месте ЧП используются беспилотники. Для разбора конструкций привлекли специализированную высотную технику. На данный момент спасатели разобрали и вывезли 60 кубометров обломков и мусора.

Днем 28 июля произошло обрушение дома с пятого по первый этаж в Ленинском районе на улице Ляхова. После случившегося из пятиэтажки эвакуировали около 15 человек. По факту обрушения следователи возбудили уголовное дело.