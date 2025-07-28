В Астрахани завели уголовное дело после обрушения подъезда жилого дома

В Астрахани завели уголовное дело за халатность и уничтожение имущества по неосторожности после обрушения части подъезда жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают доказательственную базу.
Обрушение дома с пятого по первый этаж произошло в Ленинском районе Астрахани на улице Ляхова днем 28 июля. Возгорания после этого не последовало.
Вскоре после ЧП появилась информация о трех пострадавших, однако ее опровергли в оперативном штабе. Медицинская помощь потребовалась одному маломобильному жителю соседнего подъезда, его госпитализировали из-за стресса.
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