Жители Хамовников сообщили о звуках взрыва и дыме из квартиры

Источник 360.ru: жители Хамовников в Москве слышали звуки взрыва

Фото: Freepik

В центре Москвы жители услышали звуки взрыва, а после заметили дым из квартиры. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Он уточнил, что в районе Хамовники местная жительница обратилась в службу «112», заявив о ЧП. Она рассказала, что услышала похожие на взрыв звуки. Затем она увидела, как из квартиры валит дым.

Собеседник 360.ru пояснил, что на девятом этаже загорелась квартира. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве в районе Чертаново Южное вспыхнула квартира на девятом этаже. Прибывшие спасатели вытащили из огня двух человек. Источник уточнил, что вынесли женщину на носилках и ребенка с полотенцем на голове.

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