Из горящего дома в Чертанове спасли еще двоих жителей

Видео 360.ru: из горящего дома в Чертанове спасли еще одну женщину и ребенка

Из горящей многоэтажки по улице Газопровод в московском районе Чертаново Южное спасли еще двух человек. Об этом сообщили источники 360.ru.

«Еще одну женщину на носилках вынесли и ребенка с полотенцем на голове», — заявили они.

Возгорание произошло в квартире на девятом этаже. К 17:34 пожар удалось локализовать, а затем и потушить. Площадь пожара составила 45 квадратных метров, включая пять на балконе 10-го этажа. Специалисты обследуют и 11-й этаж здания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее из дома уже эвакуировали женщину и ребенка. При тушении поступала информация о пожарном, который перестал выходить на связь, но позже его нашли живым и невредимым.