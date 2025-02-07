Жители греческих островов Санторини и Аморгос пережили за 10 дней тысячи землетрясений

ERTNews: за 10 дней на Санторини и Аморгосе произошло более 7700 землетрясений

За 10 дней в районе островов Санторини и Аморгос в Эгейском море зафиксировали более 7700 землетрясений. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERTNews .

Сейсмологическая лаборатория Афинского университета засекла подземные толчки в период с 26 января по 4 февраля. Специалисты отметили, что 5 февраля сейсмическая активность продолжала перемещаться на северо-восток примерно с той же скоростью, что и в предыдущие дни.

По данным ERTNews, в этот день произошло более 120 землетрясений. Магнитуда самого сильного из них составила 5,1 балла.

Ранее землетрясения произошли у восточного побережья Камчатки и на Байкале. В Камчатском крае подземные колебания магнитудой 5,5 засекли в 110 километрах от Петропавловска-Камчатского, недалеко от мыса Шипунского. В Иркутской области толчки зафиксировали в 36 километрах от поселка Большое Голоустное. Их магнитуда составила 5,6.