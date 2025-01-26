Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные колебания зафиксировали 27 января в 01:37. Эпицентр землетрясения находился в 110 километрах от Петропавловска-Камчатского, недалеко от мыса Шипунского на юго-востоке полуострова.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 47,6 километра под морем. Предварительно, колебания ощущались в краевом центре, Вилючинске и Елизовском районе с силой до трех баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Ялте. Сейсмособытие зафиксировали 20 января в 15:41. Энергетический класс толчка оценили в 8,4, эпицентр землетрясения располагался в районе водопада Учан-Су на южном склоне горной гряды Ай-Петри, рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Соломоновых островов в Тихом океане. Эпицентр располагался недалеко от архипелага Санта-Крус.