Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Байкале

На Байкале в ночь на среду произошло землетрясение магнитной 5,6. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

«Сегодня в 06:54 (01.54 по Москве) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр на акватории оз.Байкал, 36 километров от поселка Большое Голоустное», — уточнили в ведомстве.

В Иркутске интенсивность составила три балла.

Никто не пострадал. Разрушений местные власти не зафиксировали. Все объекты инфраструктуры сейчас работают в обычном режиме.

У восточного побережья Камчатки 26 января произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 110 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь 20 января сообщила о землетрясении в Ялте, интенсивность которого составила 2,3 балла.