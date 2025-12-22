Жители Электрогорска на три часа опоздали на работу из-за ЧП с электричкой

Из-за пожара на крыше электрички на станции Электрогорск на Горьковском направлении многие опоздали на работу. Об этом 360.ru рассказал местный житель.

Он отметил, что обычно добирается от Электрогорска до Москвы за полтора часа, но сегодня из-за ЧП в расписании поездов возникли задержки. Собеседник 360.ru объяснил, что доехал на автобусе до Павловского Посада и теперь ожидает поезда из города Орехово-Зуево в Москву.

«Так получилось, что я приехал в Павловский Посад в 10:12, а электричка в 10:11 уже уехала. Сейчас жду три часа следующую электричку, которая будет в 13:11», — уточнил мужчина.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание — контактный провод упал на крышу поезда, нагрелся и заискрился. В результате ЧП никто не пострадал, в вагоне в момент возгорания никого не было. Из-за пожара движение поездов на участке Электрогорск — Павловский Посад приостановили.

После ЧП поезд отогнали на сторонние пути, транспортная прокуратура начала проводить проверку.