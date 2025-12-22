Следовавшая в Москву электричка загорелась на станции Электрогорск

Крыша электрички загорелась на станции Электрогорск на Горьковском направлении. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

По ее данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Пассажиры эвакуировались, информация о пострадавших не поступала. Из-за ЧП возможны задержки в движении поездов.

Ранее пожар разгорелся на стройке по улице Нижние Мневники в Москве. Огонь вспыхнул днем при строительстве жилого комплекса. К приезду спасателей рабочие потушили пожар своими силами.

Площадь возгорания в пресс-службе МЧС не уточнили, но на кадры попали клубы черного дыма, поднимающиеся от строительного объекта. В результате ЧП никто не пострадал.

UPD: Позже в пресс-службе Московской железной дороги подтвердили, что контактный провод из-за короткого замыкания упал на крышу поезда, нагрелся и заискрился. В момент ЧП пассажиров в вагоне не было.

«Искрение было оперативно ликвидировано силами локомотивной бригады. Причины произошедшего устанавливаются», — отметили в пресс-службе.

Поезда временно перестали курсировать на участке Электрогорск – Павловский Посад, на движение электричек главного хода Горьковского направления ЧП не повлияло.