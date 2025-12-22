Загоревшуюся в Подмосковье электричку отогнали на сторонние пути

После возгорания электропоезда на станции Электрогорская в Московской области транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в четвертом вагоне поезда № 6891. Причиной возгорания стал обрыв контактной сети.

«Пассажиры эвакуированы. Поезд отогнан на сторонние пути. Последствия возгорания ликвидируются», — уточнили в прокуратуре.

Восточная транспортная прокуратура проверяет, как соблюдались законы о безопасности на железной дороге и правила пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области, из-за ЧП возможны задержки в движении поездов.

Ранее крупный пожар произошел на железнодорожных путях на границе Пермского края и Свердловской области — вспыхнули вагоны-цистерны, которые перевозили газовый конденсат. Движение на перегоне перекрыли. К месту ЧП выехали два пожарных поезда.