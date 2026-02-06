Жители дома на улице Анохина в Москве утонули в кипятке, УК не реагирует

Жители дома № 54 на улице Анохина потонули в кипятке — в подъезде прорвало кран с горячей водой. Об этом 360.ru сообщил один из жильцов.

«Соседи вынуждены применять лопаты не по назначению. Вместо расчистки снега, приходится кубометрами сгонять горячую воду на улицу, чтобы не затопило единственный работающий лифт, иначе снова придется ходить пешком на 17 этаж», — сообщил собеседник 360.ru.

Жителям дома уже приходилось обходиться без лифта, он не работал все январские праздники. В доме живут в основном пенсионеры, поэтому повлиять на управляющую компанию некому.

Дозвониться до УК «Городская управляющая компания» у 360.ru не получилось.

На Чертановской улице на юге Москвы прорвало трубу с горячей водой. В результате коммунальной аварии погиб человек. Из дома эвакуировали 20 жильцов, подъезд обесточили.