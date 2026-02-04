Житель Южного Чертанова погиб из-за прорыва трубы с кипятком

Трубу горячего водоснабжения прорвало на Чертановской улице на юге Москвы. В результате коммунальной аварии погиб человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Из дома эвакуировали 20 жильцов.

«Один человек пострадал, после реанимационных действий умер. Подъезд обесточен», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее прорыв трубы с горячей водой произошел в одном из приютов для животных в Хабаровском крае. Из-за аварии погибли 20 кошек. Комнату, в которой находились питомцы, ночью залило кипятком.

В помещении находились в том числе животные, которым требовалось серьезное лечение. Выжили 17 котов и четыре собаки, их забрали на временные передержки.