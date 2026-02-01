Жителям Бодайбо выплатят матпомощь из-за энергетического коллапса

Кобзев: жителям Бодайбо выплатят по 15 тысяч рублей из-за остановки котельных

Власти Иркутской области выплатят по 15 тысяч рублей жителям Бодайбо из-за энергетического коллапса, после которого в городе пропало тепло и электричество. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Поручил администрации района совместно с Думой решить вопрос с оказанием финансовой помощи Бодайбинскому городскому поселению, подготовить нормативно-правовые документы для проведения выплат. Список домов опубликуют дополнительно», — написал он.

Кобзев отметил, что при ликвидации аварии в Бодайбо время работает против властей, сильные морозы не отступают.

«Мы понимаем, что цена ошибок может быть велика. Сейчас важно тщательно рассматривать каждый вариант, чтобы исключить ошибки и потерю времени», — добавил глава области.

По словам Кобзева, специалисты прокладывают резервный сварной металлический водовод протяженностью 750 метров, в работах заняты более 30 человек.

Днем ранее в Бодайбо ввели режим ЧС после аварии на водоводе, из-за которой местные жители остались без отопления и воды.