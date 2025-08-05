Жители Башкирии заметили в поле черную коробку на воздушном шаре

В Чишминском районе Башкирии жители заметили в поле черную коробку на небольшом воздушном шаре. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На фото и видео — черная коробка средних размеров с белыми полосками. К ящику прикреплен воздушный шар из полиэтилена, наполненный газом.

На место прибыли сотрудники ФСБ, военные, саперы и МЧС. В сторону Чишмы приостановили автомобильное движение.

«Что-то непонятное на самодельном парашюте из полиэтилена приземлилось в Чишминском районе», — сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Авторы поста не исключили, что коробка может оказаться метеозондом.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили в Курской области воздушный шар с минами. Зачастую такие объекты маскируют под метеозонды.