Жители Башкирии заметили в поле черную коробку на воздушном шаре
В Чишминском районе Башкирии жители заметили в поле черную коробку на небольшом воздушном шаре. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.
На фото и видео — черная коробка средних размеров с белыми полосками. К ящику прикреплен воздушный шар из полиэтилена, наполненный газом.
На место прибыли сотрудники ФСБ, военные, саперы и МЧС. В сторону Чишмы приостановили автомобильное движение.
«Что-то непонятное на самодельном парашюте из полиэтилена приземлилось в Чишминском районе», — сообщил Telegram-канал Mash Batash.
Авторы поста не исключили, что коробка может оказаться метеозондом.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили в Курской области воздушный шар с минами. Зачастую такие объекты маскируют под метеозонды.