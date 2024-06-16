Жители Башкирии остались без электричества из-за удара молнии

МЧС: в Башкирии 6 человек застряли на колесе обозрения из-за удара молнии

Фото: Пресс-служба МЧС

Удар молнии по территории Кармановской ГРЭС привел к аварийному отключению света в нескольких городах и районах Башкирии. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в Нефтекамске обесточило колесо обозрения.

«В двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребенка», — рассказали в министерстве.

Спасатели по автолестнице передали им воду. Затем специалисты подключили автономный источник питания и запустили аттракцион.

Фото: Пресс-служба МЧС

Аварийное отключение электроснабжения произошло также в городе Агидель, сообщил «Интерфакс», и на территории Краснокамского района.

Ранее подросток погиб от удара молнии во Владимирской области, еще четверо — пострадали. Двоих оставили в больнице. До этого подобный случай произошел в Балашихе: разряд тока угодил прямо в зонт, под которым мужчина прятался от дождя. Местный житель погиб. Жуткое видео с моментом удара оказалось в распоряжении 360.ru.

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