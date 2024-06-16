Жители Башкирии остались без электричества из-за удара молнии

Удар молнии по территории Кармановской ГРЭС привел к аварийному отключению света в нескольких городах и районах Башкирии. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в Нефтекамске обесточило колесо обозрения.
«В двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребенка», — рассказали в министерстве.
Спасатели по автолестнице передали им воду. Затем специалисты подключили автономный источник питания и запустили аттракцион.
Аварийное отключение электроснабжения произошло также в городе Агидель, сообщил «Интерфакс», и на территории Краснокамского района.
Ранее подросток погиб от удара молнии во Владимирской области, еще четверо — пострадали. Двоих оставили в больнице. До этого подобный случай произошел в Балашихе: разряд тока угодил прямо в зонт, под которым мужчина прятался от дождя. Местный житель погиб. Жуткое видео с моментом удара оказалось в распоряжении 360.ru.