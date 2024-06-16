Жители Башкирии остались без электричества из-за удара молнии

МЧС: в Башкирии 6 человек застряли на колесе обозрения из-за удара молнии

Удар молнии по территории Кармановской ГРЭС привел к аварийному отключению света в нескольких городах и районах Башкирии. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в Нефтекамске обесточило колесо обозрения.

«В двух кабинках колеса находятся шесть человек, из них три ребенка», — рассказали в министерстве.

Спасатели по автолестнице передали им воду. Затем специалисты подключили автономный источник питания и запустили аттракцион.