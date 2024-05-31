Молния убила человека в Балашихе

Удар молнии стал смертельным для прохожего в Балашихе. Жуткие кадры появились в распоряжении 360.ru.
Все случилось во время грозы, разбушевавшейся в городе 31 мая. На ролике видно, как разряд тока угодил прямо в зонт, под которым мужчина прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Накануне от разряда тока пострадали школьники из Чапаевска. Один из мальчиков задел удочкой провода линии электропередачи. Двоих ребят увезли в самарскую больницу с сильными ожогами. Третий подросток не получил серьезных травм — от удара его отбросило в сторону.