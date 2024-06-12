Молния убила подростка под Владимиром

Один подросток погиб, четверо погибли после удара молнии во Владимирской области

Подросток погиб от удара молнии во Владимирской области, еще четверо — пострадали. Об этом сообщила пресс-служба администрации Киржачского района.

«После медицинского обследования двое отправлены домой, а двое — госпитализированы», — уточнили власти.

Администрация принесла искренние соболезнования родителям погибшего мальчика и призвала жителей быть осторожными во время грозы. В частности, нельзя находиться у воды: купаться, ловить рыбу.

«Во время грозы не занимайтесь спортом на открытом воздухе, не бегайте, так как считается, что пот и быстрое движение „притягивает“ молнию», — добавили в пресс-службе.

При чрезвычайном происшествии нужно сразу же звонить в диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее молния убила мужчину в Балашихе. Жуткое видео с моментом удара оказалось в распоряжении 360.ru.