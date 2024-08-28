Жители Алушты остались без электричества

«Крымэнерго»: Алушта и несколько сел в Крыму лишились электричества из-за аварии

В среду вечером курортный город Алушта и несколько расположенных в муниципалитете сел остались без электроснабжения. Это произошло из-за аварии, сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

«Аварийное отключение. Населенные пункты: Алушта, Изобильное, Лучистое, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка», — отметили в сообщении.

Сейчас на месте ЧП работает аварийная бригада. В течение трех часов планируется восстановить электроснабжение.

Жители Алушты уже не первый раз за лето сталкиваются с полным отключением электроэнергии. В аналогичной ситуации они оказались 19 июля, когда после аварий на двух трансформаторных подстанциях без света остались 50 тысяч человек.

До этого подачу электричества ограничивали в Ялте и Севастополе. Также без света был Геленджик, Пятигорск и расположенные рядом с ними поселения.